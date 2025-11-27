Υπό βροχή φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Αθήνας (βίντεο)

Σε εορταστικό κλίμα μπήκαν το βράδυ της Πέμπτης οι Αθηναίοι, οι οποίοι παρά τη βροχόπτωση, βρέθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης.

Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε το απόγευμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα.

Η κορύφωση του μουσικού προγράμματος ήρθε με το ειδικά διαμορφωμένο σόου του Πάνου Μουζουράκη.

Λίγο μετά τις 7:30 ο Χάρης Δούκας φωταγώγησε το έλατο ύψους 19 μέτρων, που έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και τον εορταστικό διάκοσμο όλης της πλατείας. Κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass σε διάφορα σχέδια, καθώς και 3.000 μέτρα λαμπερά φωτάκια, αναδεικνύουν τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών.

Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 21.000 μέτρα γιρλάντας, δηλαδή 168.000 λαμπάκια.

Ο πεζόδρομος της Ερμού έχει εμπλουτιστεί με γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο και στην πλατεία Μητροπόλεως θα τοποθετηθεί η χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Πηγή: ertnews.gr