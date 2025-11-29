«Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε…»: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα με την 75χρονη να ικετεύει για τη ζωή της

09:44 01/12
Το υλικό αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανατρέπει τον αρχικό ισχυρισμό της 46χρονης νύφης, η οποία αρχικά ομολόγησε το έγκλημα, ότι δήθεν η πεθερά της την είχε αναγνωρίσει.
Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 75χρονης στη Σαλαμίνα συνεχίζει να προκαλεί σοκ, μετά και το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως και καταγράφει τα τελευταία δραματικά λόγια της άτυχης γυναίκας, η οποία ικετεύει τον δράστη να τη λυπηθεί.
