eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025 11:50

«Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε…»: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα με την 75χρονη να ικετεύει για τη ζωή της

Γράφτηκε από την

«Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε…»: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα με την 75χρονη να ικετεύει για τη ζωή της

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 
Η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 75χρονης στη Σαλαμίνα συνεχίζει να προκαλεί σοκ, μετά και το ηχητικό ντοκουμέντο που ήρθε στο φως και καταγράφει τα τελευταία δραματικά λόγια της άτυχης γυναίκας, η οποία ικετεύει τον δράστη να τη λυπηθεί.

Το υλικό αυτό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανατρέπει τον αρχικό ισχυρισμό της 46χρονης νύφης, η οποία αρχικά ομολόγησε το έγκλημα, ότι δήθεν η πεθερά της την είχε αναγνωρίσει.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις