Ιωάννινα: Βίαιη επίθεση στον Youtuber Teosty - Σκέφτεται να κινηθεί νομικά (Βίντεο)

Άγνωστοι επιτέθηκαν στον γνωστό Youtuber Teosty στα Γιάννενα, αφήνοντάς του σημάδια στο πρόσωπο, ενώ έριξαν αυγά σε φίλους του.

Όπως φαίνεται, ένα άτομο έχει ρίξει τον Teosty στο πεζοδρόμιο και τον χτυπά με μανία. Ύστερα ο Teosty με έναν φίλο και μία φίλη έκαναν live streaming στο κανάλι του στο Youtube, αφού κάθισαν σε εστιατόριο των Ιωαννίνων κι ενώ οι άγνωστοι ήταν ακόμα απ' έξω.

«Θα είναι από τις ελάχιστες φορές που αν ασχοληθώ, θα ασχοληθώ σοβαρά. Να το πάω μέχρι τέλους» λέει στους φίλους του, εννοώντας πως σκέφτεται σοβαρά να προχωρήσει σε μηνύσεις.

Οι φίλοι του εμφανίζονται σύμφωνα με το iefimerida σοκαρισμένοι από τις επιθέσεις, ενώ την ώρα που μιλούν φαίνονται λέιζερ να τους σημαδεύουν στα μάτια.

Δείτε το βίντεο που ανέβασαν ο Youtuber Teosty και οι φίλοι του: