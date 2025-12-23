Αλληλεγγύη των ΟΕΒΕΣ της Πελοποννήσου στους αγρότες

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση τους , οι ομοσπονδίες στηρίζουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει πανευρωπαϊκές διαστάσεις. Γίνεται αναφορά στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στις χαμηλές τιμές παραγωγού, στον αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς και σε επιλογές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που, όπως τονίζεται, δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών παραγωγών.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur, για την οποία εκφράζεται η εκτίμηση ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω τη θέση των ευρωπαίων αγροτών. Παράλληλα, οι ομοσπονδίες συνδέουν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα με τη λειτουργία της τοπικής αγοράς και των μικρών επιχειρήσεων.

Στο δελτίο Τύπου απευθύνεται κάλεσμα προς την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση για άμεσες παρεμβάσεις υπέρ της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με έμφαση στην επισιτιστική ασφάλεια και αυτάρκεια.

Το δελτίο Τύπου κοινοποιήθηκε στον πρωθυπουργό, στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, στους βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν οι πρόεδροι της ΟΕΒΕ Επαγγελματιών Άργους Θοδωρής Γαβρίλος, της ΟΕΒΕ Αργολίδας Παναγιώτης Μακρής, της ΟΕΒΕ Αρκαδίας Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, της ΟΕΒΕ Κορινθίας Μιχαήλ Μεζίνης, της ΟΕΒΕ Λακωνίας Σωτήρης Ηλιόπουλος και της ΟΕΒΕ Μεσσηνίας Γεώργιος Καπερώνης.