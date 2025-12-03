Μεθυσμένος και υπό την επήρεια κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα (βίντεο)

Υπενθυμίζεται ότι οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί μετά το δυστύχημα έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο το οποίο, σύμφωνα με τον ΚΟΚ, είναι στα 0,50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο και το 2020 όπου τότε είχε βρεθεί θετικός σε χρήση κάνναβης.
Ο 29χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου θα βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.
ΑΠΕ - ΜΠΕ