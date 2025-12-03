ΕΜΥ: Έρχεται τριήμερο επικίνδυνων καταιγίδων (βίντεο)

Στο «κόκκινο» αναμένεται να βρεθούν από αύριο οι περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Ειδικότερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Οι περιοχές που αναμένονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

στα νησιά του Ιονίου

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

