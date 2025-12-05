Συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η κακοκαιρία «Byron»: Κλειστή η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας (Βίντεο)

Με μεγάλη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία "BYRON" που πλήττει από χθες όλη την Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική όπου πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ έκλεισε και η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο και γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας κυρίως θα συνεχιστούν ως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025), ενώ σήμερα τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας και από την Αττική. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Από χθες τις μεσημεριανές ώρες σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, που συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα, ενώ αρκετά είναι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής με πολλά οχήματα να έχουν ακινητοποιηθεί σε δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων, έχει δεχτεί συνολικά από χθες έως τις σήμερα τις 6 το πρωί στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου 331 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοηθείας.

Συγκεκριμένα:

- Στην Περιφέρεια Αττικής το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί 290 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 90 αντλήσεις υδάτων, 27 κοπές δέντρων και 12 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

- Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 41 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 11 αντλήσεις υδάτων, 8 κοπές δέντρων και 19 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Όπως αναφέρεται από την Πυροσβεστική τις τελευταίες ώρες οι περισσότερες κλήσεις αφορούν περιοχές της Δυτικής Αττικής (Μάνδρα, Νέα Πέραμο, Μέγαρα) του δήμου Αχαρνών, ενώ χθες προβλήματα εντοπίζονταν σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Πειραιά, νότια προάστια και δήμο Αθηναίων.

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν τα ξημερώματα σε κατοίκους στη Μάνδρα και στα Μέγαρα καλώντας τους να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων και να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Διαδοχικά μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν από χθες το πρωί σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας: Ανατολική Μάνη, Ευρώτα, Πιερία, Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Κυκλάδες. Προειδοποιούσαν για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλούσαν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Μετά τα μεσάνυχτα μήνυμα εστάλη και στους κατοίκους της Πύλου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Λόγω της συσσώρευσης υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις έκλεισαν δρόμοι στην Αττική, ακόμη και βασικοί οδικοί άξονες, μεταξύ των οποίων και η Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, στη Νέα Πέραμο. Γίνεται μικρή εκτροπή από την παλαιά Εθνική Οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση παραμένουν σε ισχύ διακοπές κυκλοφορίας σε 9 σημεία:

1) Επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Σχίνου από το ύψος του ρέματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης,

2) Οδό Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της Μάνδρας

3) Οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της Λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπατων

4) Λ. Αθηνών από το ύψος του Σχιστού - Σκαραμαγκά έως την Περιφερειακή Αιγάλεω

5) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου

6) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου

7) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό

8) Οδό 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

9) Ν.Ε.Ο.Α.Κ από το 32ο χλμ έως την έξοδο προς Νέα Πέραμο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Στις 12.00 θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να αξιολογήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα και την υπό εξέλιξη κακοκαιρία.

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας, ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ, και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση διυπουργικής - συντονιστικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, έκανε λόγο για ένα «διήμερο έντονης κακοκαιρίας» και ζήτησε αυξημένη προσοχή απ' όλους.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει σήμερα κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ