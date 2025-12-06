Λαμία: Πλημμύρες στον Δομακό - Διακόπηκε η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Δύσκολη είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται στον Δομοκό και στα χωριά από βρίσκονται στα όρια με τη Λάρισα και την Καρδίτσα καθώς πλημμύρισε ο Ενιπέας και φούσκωσαν ρέματα.

Η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου έχει διακοπεί ενώ, έχει διακοπεί και η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών - Θεσσαλονίκης επειδή οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν καλυφθεί από νερά.