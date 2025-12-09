Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο όχημα στα Καλύβια - Συνελήφθη 37χρονος

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια διερεύνησης πληροφορίας για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή, οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση έναν 37χρονο. Ακολούθησε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε μάνδρα του 37χρονου όπου εντοπίστηκαν κλεμμένες μηχανές και αυτοκίνητα.

Στη συνέχεια, σε έρευνες που πταγματοποίησαν οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI», στο εσωτερικό των κλεμμένων ΙΧ εντόπισαν τρία καλάσνικοφ, δύο πιστόλια με σιγαστήρες, γεμιστήρες, φυσίγγια, γάντια, κράνη και μπιτόνια γεμάτα βενζίνη. Τα όπλα έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Ο 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη, είναι γνωστός τις Αρχές καθώς όταν ήταν ανήλικος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Μάλιστα, τότε είχε καταφέρει να αποδράσει αλλά στη συνέχεια συνελήφθη και πάλι. Επίσης, έχει απασχολήσει τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και για κατοχή όπλων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ