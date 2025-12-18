Καιρός: Έρχονται βροχές από το Σάββατο - Πώς θα κάνουμε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά

Οργανωμένη κακοκαιρία έρχεται στη χώρα μας από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε σύμφωνα με το newsbeast πως το Σάββατο έρχεται το βαρομετρικό χαμηλό από μία θαλάσσια έκταση βόρεια της Αφρικής. Αυτό το βαρομετρικό θα κινηθεί ανατολικά – βορειοανατολικά και τα προγνωστικά στοιχεία θέλουν να περνάει από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

Οι συννεφιές θα κυριαρχούν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και από το απόγευμα οι βροχές θα είναι περισσότερες και εντονότερες, κυρίως προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα.

Αυτή η κακοκαιρία, θα δώσει μεγάλο όγκο νερού, με μεγάλες εντάσεις, μεγάλες ραγδαιότητες, προς την περιοχή της νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα. Ίσως κάποιες καταιγίδες περάσουν και από τα νοτιότερα τμήματα του νομού Αττικής.

Το Σάββατο, νότια και νοτιοανατολικά θα έχουμε βαρύ καιρό με έντονες βροχές και καταιγίδες, και λίγο πιο βόρεια (Θεσσαλία, Μακεδονία, Σποράδες, Χαλκιδική) θα επικρατήσει ένας άλλος τύπος καιρού, με μικρότερες εντάσεις και λιγότερο νερό. Την Κυριακή, η κακοκαιρία θα εντοπίζεται στο ανατολικό – νοτιοανατολικό Αιγαίο. Και η περιοχή της Αττικής, θέτει υποψηφιότητα για κάποιες καταιγίδες στα νοτιότερα τμήματα.

Όσο πηγαίνουμε κοντά στην νέα χρονιά θα βλέπουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και ίσως τα χιόνια, ίσως κατέβουν σε χαμηλότερο υψόμετρο το Σαββατοκύριακο.

Αρναούτογλου: Βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε από την πλευρά του πως την Παρασκευή δεν αναμένονται βροχές, ωστόσο προς το Σάββατο θα έχουμε φαινόμενα στα δυτικά και νότια της χώρας και μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα ενταθούν οι βροχές στα ανατολικά όπως και στην Κρήτη. Βροχές θα έχουμε και σε Σποράδες αλλά και ανατολική Θεσσαλία.

Από Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα έχουμε βροχές στα δυτικά και τα νότια της χώρας μας και πιο αξιόλογες στα Δωδεκάνησα, σε Μαγνησία και Εύβοια. Πάντως από την Τρίτη και την Τετάρτη 23 και 24 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα θα έχουμε αλλαγή του καιρού με αρκετές βροχές και χιόνια στα ορεινά και τα Χριστούγεννα θα έχουμε άστατο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Μάλιστα, μετά τα Χριστούγεννα στις 26/12 θα έχουμε και καλές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά μας. Από τις 27 Δεκεμβρίου θα πάμε σε μια εξασθένηση των φαινομένων.

«Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Για «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές» κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, σημειώνοντας ότι, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού, η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια και δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμησή του, από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένονται λίγες βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο προβλέπονται περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με ενίσχυση των νοτίων ανέμων και χιονοπτώσεις σε χιονοδρομικά κέντρα. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το σκηνικό δείχνει να περιλαμβάνει λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, με τη θερμοκρασία να παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου έως και την Πρωτοχρονιά διαφαίνεται τάση για πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Κολυδάς: Τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται

Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε σε ανάρτησή του πως «έως και τα Χριστούγεννα στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις.Το ίδιο ισχύει για τους ανέμους».

Και συνέχισε: «Το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Μικρές μετατοπίσεις του συστήματος αυτού είναι ικανές να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας».

«Τα μοντέλα συμφωνούν μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, ενω αργότερα οι προγνώσεις παραμένουν επισφαλείς . Επιλέγουμε να σας παρουσιάσουμε τα στοιχεία του ECMWF».