Καιρός: Συνεχίζεται ο... ανοιξιάτικος Δεκέμβρης (Βίντεο)

Σχεδόν... ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός και σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 – 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις.

Σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

