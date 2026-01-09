Εκτεταμένες δράσεις και χιλιάδες έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας - Ο απολογισμός δράσεων το 2025

Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας, κατά το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025, προχώρησε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελιών πολιτών, σε πλήθος δράσεων και ελέγχων μέσω των αρμόδιων τμημάτων της.

Το Τμήμα δέχθηκε 755 τηλεφωνικές καταγγελίες και αιτήματα πολιτών, τα οποία διαβιβάστηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου (Ε.ΣΥ.Κ.), όπου πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχοι έλεγχοι από την Υπηρεσία ή προωθήθηκαν στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες. Πραγματοποιήθηκαν 317 κατ’ οίκον επισκέψεις για θεώρηση γνησίου της υπογραφής σε δημότες με σοβαρά προβλήματα υγείας και αδυναμία μετακίνησης. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 185 αυτοψίες για εγκαταλελειμμένα οχήματα, εκ των οποίων 82 απομακρύνθηκαν, ενώ για τα υπόλοιπα η προβλεπόμενη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα για 391 μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 12 Δημοτικά Σχολεία.

Επιπλέον, σε 131 περιπτώσεις παρασχέθηκε συνδρομή σε άλλες δημοτικές υπηρεσίες (Τεχνική Υπηρεσία, Γεωτεχνικών, Απορριμμάτων και Οχημάτων, Πρόνοια, Πολιτική Προστασία). Το Τμήμα επεξεργάστηκε 371 αιτήσεις σύμφωνης γνώμης για χρήση κοινόχρηστου χώρου από εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και 730 έγγραφα αιτήματα πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 720 επιδόσεις σε επιχειρήσεις, εκ των οποίων 350 αφορούσαν ενημέρωση για χρήση κοινόχρηστου χώρου και 370 επιδόσεις προσωρινής άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Εισηγήσεις για την εφαρμογή του μέτρου της τεχνικής αστυνόμευσης υποβλήθηκαν σε 21 σημεία της πόλης, ενώ σε 32 περιπτώσεις υπήρξε παρέμβαση για προσωρινή άρση επικινδυνότητας και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΠΑΝΩ ΑΠΌ 8.000 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ

Κατά το 2025, οι έλεγχοι κάλυψαν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας. Πραγματοποιήθηκαν καθημερινοί έλεγχοι σε βασικές οδούς της πόλης και έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών πολιτών, με αποτέλεσμα τη βεβαίωση 8.520 παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων παραβάσεων ωραρίου τροφοδοσίας καταστημάτων. Από αυτές, 1.300 παραβάσεις αφορούσαν την επιβολή του διοικητικού μέτρου αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 180 έλεγχοι καθαριότητας και περιβάλλοντος, με συστάσεις και βεβαίωση 36 παραβάσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, συντάχθηκαν 650 εκθέσεις αυτοψίας για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και οικοδομικές εργασίες, εκ των οποίων 240 περιπτώσεις αφορούσαν αυθαίρετη χρήση. Τέλος, διενεργήθηκαν 190 έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων περί ζώων συντροφιάς, με συστάσεις και τη σύνταξη 3 πράξεων βεβαίωσης προστίμων όπου δεν υπήρξε συμμόρφωση. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (Ε.ΣΥ.Κ.), στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελληνικής και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Καλαμάτας, δέχθηκε συνολικά 4.889 τηλεφωνικές κλήσεις από πολίτες και υπηρεσίες. Οι κλήσεις αυτές διαβιβάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν από το Τμήμα Αστυνόμευσης και Φύλαξης, την Ελληνική Αστυνομία και το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Κ. Αναλυτικά, 3.345 κλήσεις αφορούσαν θέματα τροχαίας, 181 εγκαταλελειμμένα οχήματα, 190 την ευζωία ζώων συντροφιάς και 1.173 λοιπές περιπτώσεις, όπως κοινόχρηστοι χώροι, κανονισμός καθαριότητας, περιβάλλον, αιτήματα συνδρομής υπηρεσιών ή πολιτών και επικίνδυνα κτήρια. Κατά το ίδιο διάστημα, το Τμήμα Ελέγχων και Αδειοδοτήσεων προχώρησε στην έκδοση 100 βεβαιώσεων εγκατάστασης ΚΥΕ και στη διενέργεια 150 ελέγχων γνωστοποιήσεων ΚΥΕ.

Εκδόθηκαν 20 άδειες υπαίθριου εμπορίου, 40 άδειες κοινόχρηστου χώρου και κουβουκλίων περιπτέρων, καθώς και 14 χρηματικοί κατάλογοι για μισθώματα περιπτέρων. Επιπλέον, χορηγήθηκαν 5 βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος, υποβλήθηκαν 30 εισηγήσεις σε συλλογικά όργανα, καταγράφηκαν 10 περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων σε ΚΥΕ και εκδόθηκαν 25 άδειες παράτασης ωραρίου μουσικής. Ακόμη, εκδόθηκαν 10 άδειες παραστάσεων και 5 άδειες εγκατάστασης ή γνωστοποιήσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν 700 επιδόσεις εγγράφων και συντάχθηκαν 70 έγγραφες απαντήσεις προς πολίτες ή άλλες υπηρεσίες για διάφορα θέματα.