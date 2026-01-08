Η κρίσιμη ώρα των αγροτών

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις μπήκαν από χθες σε νέα φάση. Η κυβερνητική αντεπίθεση, με το καρότο των μέτρων που ανακοινώθηκαν και το μαστίγιο της απειλής χρήσης βίας για το άνοιγμα των δρόμων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες αναμένεται να σκληρύνουν τη στάση τους, προχωρώντας σε ολικό αποκλεισμό δρόμων. Βρισκόμαστε, λοιπόν, στη φάση κορύφωσης της σύγκρουσης και μένει να φανεί ποιος θα αντέξει και με ποιον τρόπο θα οδηγηθούμε τελικά στην αποκλιμάκωση.

Η κυβέρνηση θεωρεί πλέον πως έχει το πάνω χέρι. Ικανοποίησε κάποια αιτήματα των αγροτών, έστω δευτερεύοντα, προχώρησε στην αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιδοτήσεων, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα διαφθοράς και ποντάρει στην αγανάκτηση που προκαλεί σε επαγγελματικούς κλάδους και απλούς πολίτες η παράταση του κλεισίματος των δρόμων. Έχει, βεβαίως, πληρώσει το πολιτικό κόστος, τόσο με την ανάδειξη των αδυναμιών της πολιτικής της στον αγροτικό τομέα όσο και με την ανοχή που επέδειξε στη διασπάθιση των επιδοτήσεων.

Οι αγρότες, από τη δική τους πλευρά, έχουν πετύχει μετά από χρόνια μια σημαντική νίκη: Ανέδειξαν τα προβλήματά τους και κέρδισαν τη συμπάθεια του συνόλου της κοινωνίας. Η ικανοποίηση ορισμένων αιτημάτων αποτελεί ασφαλώς μια μικρή νίκη. Το ουσιαστικό, όμως, είναι ότι έγινε πλέον σαφές σε όλους πως ο αγροτικός τομέας, αν δεν μεταρρυθμιστεί και δεν στηριχθεί ουσιαστικά, κινδυνεύει να εγκαταλειφθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της χώρας.

Το μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες είναι ο τρόπος, με τον οποίο θα απεγκλωβιστούν επιτυχώς και με αξιοπρέπεια από τα μπλόκα στους δρόμους. Και αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς απαιτεί την υπέρβαση κομματικών σκοπιμοτήτων και την απομόνωση ακραίων λαϊκιστικών φωνών.

Οι επόμενες ημέρες είναι, έτσι, ιδιαίτερα κρίσιμες για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Η κυβέρνηση διαθέτει προφανώς τους μηχανισμούς, που θα της επιτρέψουν να περιορίσει τη ζημιά, εφόσον οι αγρότες δεν κινηθούν με ψυχραιμία και με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους. Η κοινωνική συμπάθεια που έχουν κερδίσει δεν πρέπει να σπαταληθεί, αλλά να αποτελέσει τη βάση για ουσιαστική ανάδειξη των προβλημάτων και τη λήψη πραγματικών μέτρων για την αγροτική παραγωγή και τους ανθρώπους της. Η ευκαιρία αυτή δεν πρέπει να χαθεί· και αυτό θα συμβεί μόνο αν επικρατήσει η πολιτική λογική και όχι η επιλογή της διαρκούς σύγκρουσης, απλώς για την καταγραφή αγωνιστικών ενσήμων στην κομματική επετηρίδα.

