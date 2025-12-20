Τι λένε τα ζώδια σήμερα (20/12)

Κριός

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη στον 9ο σου, ανοίγει έναν νέο κύκλο που σε ωθεί να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να δεις τη ζωή με περισσότερη αισιοδοξία. Θέματα ταξιδιών, σπουδών, σχεδίων για το μέλλον ή επαφών με άτομα από μακριά έρχονται στο προσκήνιο. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει την ανάγκη να πιστέψεις ξανά σε ανθρώπους και καταστάσεις. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα στον 12ο σου, σε καλούν να προσέχεις τις υποσχέσεις και τις εξιδανικεύσεις. Αμφιβολίες ή παρασκηνιακές καταστάσεις μπορεί να σε μπερδέψουν αν δεν είσαι ξεκάθαρος/η με τον εαυτό σου.

Ταύρος

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη στον 8ο σου, ενεργοποιεί βαθιά συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα, φέρνοντας την ανάγκη για ουσιαστικό επαναπροσδιορισμό. Η σύνοδος με την Αφροδίτη σε ωθεί να δεις τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις στη ζωή σου, τόσο σε σχέσεις όσο και σε οικονομικές συνεργασίες. Μπορεί να προκύψουν νέα δεδομένα σε κοινά οικονομικά, οφειλές ή συμφωνίες που απαιτούν προσεκτική διαχείριση. Τα τετράγωνα της Νέας Σελήνης με Κρόνο/Ποσειδώνα φέρνουν ξεκαθαρίσματα σε φιλικές ή κοινωνικές σχέσεις, δείχνοντάς σου ποιος/α είναι πραγματικά δίπλα σου.

Δίδυμοι

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη πραγματοποιείται στον 7ο σου και φέρνει νέα ξεκινήματα σε σχέσεις και σημαντικές συμφωνίες. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει την ανάγκη για συντροφικότητα και συναισθηματική ανταπόκριση. Μια γνωριμία ή μια εξέλιξη σε υπάρχουσα σχέση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο αυτό το διάστημα. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα από τον 10ο σου, ζητούν προσοχή σε υποσχέσεις, ειδικά σε επαγγελματικές ή κοινωνικές συζητήσεις. Μπορεί να υπάρξει σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και σε αυτό που πραγματικά μπορεί να σου προσφέρουν.

Καρκίνος

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον 6ο σου και φέρνει νέα ξεκινήματα στην καθημερινότητα και στην εργασία. Η σύνοδος με την Αφροδίτη βοηθά να βελτιώσεις τις συνθήκες στη δουλειά, να έρθεις πιο κοντά με συναδέλφους ή να βρεις ικανοποίηση μέσα από αυτά που κάνεις καθημερινά. Είναι καλή περίοδος για να αλλάξεις συνήθειες, να φροντίσεις περισσότερο την υγεία σου. Τα τετράγωνα της Νέας Σελήνης με Κρόνο/Ποσειδώνα στον 9ο σου, σε καλούν να είσαι προσεκτικός/ή για τυχόν λάθος εκτιμήσεις σε επαγγελματικά θέματα. Μπορεί να νιώσεις ότι απαιτούνται περισσότερες ευθύνες απ’ όσες αντέχεις.

Λέων

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη στον 5ο σου, φέρνει νέα ξεκινήματα. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει την επιθυμία να ζήσεις έντονες συναισθηματικές εμπειρίες, βάζοντας στο προσκήνιο τα αισθηματικά σου. Τα τετράγωνα με Κρόνο/Ποσειδώνα στον 8ο σου, απαιτούν προσοχή σε εξιδανικεύσεις και υπερβολικές προσδοκίες, ιδιαίτερα αν επενδύεις συναισθηματικά χωρίς ξεκάθαρα δεδομένα. Μπορεί να υπάρξει σύγχυση γύρω από οικονομικά που σχετίζονται με τρίτους ή έντονοι συναισθηματικοί φόβοι. Είναι σημαντικό να κρατήσεις ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και την υπευθυνότητα.

Παρθένος

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη στον 4ο σου, φέρνει νέα ξεκινήματα σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει την ανάγκη για αρμονία στο οικογενειακό περιβάλλον και πιο ζεστές σχέσεις με πρόσωπα του στενού σου κύκλου. Μπορεί να θελήσεις να ομορφύνεις τον χώρο σου ή να επενδύσεις συναισθηματικά σε ανθρώπους που σου προσφέρουν σταθερότητα. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα από τον 7ο σου, φέρνουν προκλήσεις στις σχέσεις, ζητώντας ξεκάθαρα όρια και ρεαλισμό. Είναι σημαντικό να μη φορτώνεσαι συναισθηματικά βάρη που δεν σου αναλογούν.

Ζυγός

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη και στον 3ο σου, φέρνει νέα ξεκινήματα στον τομέα της επικοινωνίας, τις επαφές και τον τρόπο που εκφράζεις τις σκέψεις σου. Η σύνοδος με την Αφροδίτη σε βοηθά να μιλήσεις πιο πειστικά και διπλωματικά, βελτιώνοντας σχέσεις με αδέλφια, συγγενείς ή άτομα του κοντινού σου περιβάλλοντος. Μπορεί να προκύψουν νέες συμφωνίες, συζητήσεις ή ιδέες που ανοίγουν δρόμους. Τα τετράγωνα με Κρόνο/Ποσειδώνα από τον 6ο σου, απαιτούν προσοχή σε επαγγελματικά θέματα, καθώς η κούραση ή η σύγχυση μπορεί να επηρεάσουν την κρίση σου.

Σκορπιός

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον 2ο σου και φέρνει νέα ξεκινήματα σε οικονομικά ζητήματα και θέματα αυτοεκτίμησης. Η σύνοδος της με την Αφροδίτη σε ωθεί να επανεκτιμήσεις τι αξίζει πραγματικά να επενδύσεις, τόσο σε χρήμα όσο και σε συναίσθημα. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα φέρνουν προκλήσεις στα αισθηματικά, δείχνοντάς σου πού υπάρχει υπερβολή. Μια σχέση μπορεί να δοκιμαστεί ως προς την ασφάλεια που σου προσφέρει. Είναι σημαντικό να μη συνδέεις την αξία σου μόνο με την αποδοχή των άλλων.

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου και στον 1ο σου σημειοδοτεί ένα ισχυρό νέο ξεκίνημα που αφορά εσένα και τον τρόπο που προβάλλεις τον εαυτό σου. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την ανάγκη να νιώσεις αποδεκτός/ή. Είναι ιδανική περίοδος για να κάνεις αλλαγές στην εμφάνισή σου ή να πάρεις πρωτοβουλίες που σε εκφράζουν περισσότερο. Στα αισθηματικά, προσελκύεις πιο εύκολα το ενδιαφέρον και μπορεί να ξεκινήσει κάτι νέο με ενθουσιασμό. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα από τον 4ο σου, απαιτούν προσοχή σε οικογενειακά ή συναισθηματικά βάρη.

Αιγόκερως

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον 12ο σου και φέρνει μια περίοδο εσωτερικής ανασκόπησης και ψυχικού ξεκαθαρίσματος. Η σύνοδος με την Αφροδίτη μαλακώνει τα συναισθήματα και σε βοηθά να συμφιλιωθείς με καταστάσεις του παρελθόντος που σε βάραιναν. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να αποστασιοποιηθείς από έντονους ρυθμούς και να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου σε ψυχικό επίπεδο. Παράλληλα, τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα από τον 3ο σου, απαιτούν προσοχή σε λόγια, σκέψεις και συζητήσεις που μπορεί να σε μπερδέψουν ή να σε κουράσουν.

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον 11ο σου, φέρνει νέα ξεκινήματα σε φιλίες, κοινωνικές ομάδες και κοινά σχέδια. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει την ανάγκη για αρμονία στις σχέσεις σου με φίλους/ες και συνεργάτες, καθώς και για συμμετοχή σε δραστηριότητες που σε εμπνέουν. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον ή να ξεκινήσεις κάτι που αφορά όνειρα και μελλοντικούς στόχους. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα από τον 5ο σου, απαιτούν προσοχή σε φιλικές σχέσεις ή σε δημιουργικές συνεργασίες που μπορεί να σε απογοητεύσουν.

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τον 10ο σου και φέρνει νέα ξεκινήματα στην καριέρα, τη δημόσια εικόνα και τους μακροπρόθεσμους στόχους σου. Η σύνοδος με την Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία σου στον επαγγελματικό χώρο και βοηθά να κερδίσεις θετικές εντυπώσεις ή υποστήριξη από ανώτερα πρόσωπα. Μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή μια νέα κατεύθυνση που σε κάνει να νιώθεις πιο σίγουρος για το μέλλον. Τα τετράγωνα με Κρόνο και Ποσειδώνα από το ζώδιό σου απαιτούν ρεαλισμό και καθαρά όρια, καθώς υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης ή υπερβολικών προσδοκιών.