“Ριφιφί” σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας

Άγνωστοι σε άγνωστο χρόνο, μέσα στο Σαββατοκύριακο διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο με την μέθοδο του «ριφιφί» και αφαίρεσαν όσα κοσμήματα μεγάλης αξίας, είχε το χρηματοκιβώτιο.

Στόχος κλοπής-διάρρηξης με την μέθοδο του «ριφιφί» έγινε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Περικλέους, από άγνωστους δράστες και σε άγνωστο χρόνο, μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τον ιδιοκτήτη σήμερα στις 11 το πρωί και όπως διαπιστώθηκε, οι δράστες μέσα γειτονικού ακατοίκητου κτιρίου, άνοιξαν τρύπα στο τοίχο και εισήλθαν σε κοσμηματοπωλείο 1ου ορόφου, όπου στη συνέχεια διέρρηξαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν όσα κοσμήματα είχε.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Ασφάλεια και αναζητούνται τυχόν βιντεοληπτικά υλικά για την ταυτοποίηση των δραστών.

