Το Εθνικό Θέατρο και 210 καλλιτέχνες εκπέμπουν SOS για την καλλιτεχνική εκπαίδευση

210 καλλιτέχνες και το Εθνικό Θέατρο και αποστέλουν ανοιχτή επιστολή στην Υπουργό Παιδείας έναρξη της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου που αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Τη μεγάλη τους ανησυχία εκφράζουν με ανοιχτή επιστολή στην Υπουργό Παιδείας περισσότεροι από 200 καλλιτέχνες με αφορμή την έναρξη της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».

Το νομοσχέδιο προτείνει σημαντικές αλλαγές στην καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα. Πρώτα και κύρια, διατυπώνεται η αντίθεση στη “διαγραφή” των δύο ιστορικών κρατικών Δραματικών Σχολών, του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, χωρίς να προβλέπεται η διαβάθμιση των σπουδών τους ή η διασύνδεσή τους με τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα.

Επιπλέον, η έλλειψη ειδικοτήτων όπως η θεατρική γραφή, η σκηνογραφία και η ενδυματολογία στο σχέδιο, μαζί με τις περιορισμένες διαδικασίες εκλογής διδασκόντων που ευνοούν τα ακαδημαϊκά προσόντα σε βάρος του καλλιτεχνικού έργου, προκαλούν σοβαρές ανησυχίες. Η απαξίωση των πτυχίων των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των καλλιτεχνών επιτείνουν την αίσθηση αδικίας.

Οι υπογράφοντες ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και μια ουσιαστική διαβούλευση με τα αρμόδια Υπουργεία και τα σωματεία του θεατρικού κλάδου, προκειμένου να βρεθεί μια πιο ρεαλιστική και λειτουργική λύση για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στη χώρα.

Αμεση ήταν και η αντίδραση του Εθνικού Θεάτρου που ναι μεν εκφράζει τη στήριξη του οργανισμού στην αναβάθμιση των σπουδών στον τομέα των παραστατικών τεχνών, ταυτόχρονα όμως επισημαίνει σοβαρά ζητήματα που χρήζουν αναθεώρησης. Το Εθνικό Θέατρο υπογραμμίζει την ανησυχία του για την προτεινόμενη «απορρόφηση» της υπάρχουσας Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου από το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα, χωρίς να διασφαλίζεται η σύνδεσή της με το υπό ίδρυση τμήμα.

