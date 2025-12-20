Συνελήφθη 24χρονος στη Βούλα με 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ στη Βούλα ένας 24χρονος που οδηγούσε κλεμμένο όχημα και είχε στην κατοχή του 69 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στην περιοχή της Βούλας, εντόπισαν τον 24χρονο να οδηγεί όχημα και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, στα πίσω καθίσματα του οχήματος, βρέθηκαν 2 νάιλον σακούλες που περιείχαν συνολικά 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, ενώ όπως διαπιστώθηκε το όχημα έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτό και είχε δηλωθεί ως κλαπέν από τον ιδιοκτήτη του στις 15-9-2025 από την περιοχή της Βούλας.

Κατόπιν, ο 24χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της παραπάνω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στην οικία και σε αποθήκη του κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

* 116 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 68 κιλά ακατέργαστης κάνναβης,

* μαχαίρι,

* 4 ζευγάρια γάντια,

* 2 κράνη,

* 3 κινητά τηλέφωνα και

* κλειδί μοτοσυκλέτας.

Επιπλέον, στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού εντοπίστηκε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, για την οποία όπως διαπιστώθηκε είχε δηλωθεί κλοπή στις 5-11-2025 από την περιοχή των Πατησίων, ενώ ακόμα έφερε πινακίδα κυκλοφορίας που δεν αντιστοιχούσε σε αυτή.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και διακεκριμένες κλοπές.

Τέλος, όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος, που οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, έχει απασχολήσει τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.