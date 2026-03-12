Στο 99% το ποσοστό ανακύκλωσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οργανωμένη δραστηριότητα και στον τομέα της συλλογής και ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, με συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης που φθάνει το 99%. Η επεξεργασία των πλαισίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με τρεις μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα, ενώ από το 2025 η διαδικασία υλοποιείται εξ ολοκλήρου εντός της χώρας, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Κρήτη, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία.
Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 85% των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία ανακτάται, το 14% οδηγείται σε ενεργειακή αξιοποίηση και μόλις το 1% σε τελική διάθεση. «Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ορθή διαχείριση των φωτοβολταϊκών πλαισίων μπορεί να παράγει μετρήσιμο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, αρκεί να υπάρχει οργανωμένο σύστημα συλλογής και επεξεργασίας», αναφέρει η εταιρεία.
Σύμφωνα με σχετική μελέτη της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, έως το 2055 εκτιμάται ότι στην Ελλάδα θα παραχθούν πάνω από 1 εκατ. τόνοι αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων, ενώ μόνο την περίοδο 2030-2033 αναμένεται να εμφανιστούν περίπου 200.000 τόνοι. Οι προβλέψεις αυτές δείχνουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων από φωτοβολταϊκά δεν είναι ένα περιφερειακό θέμα της αγοράς, αλλά μια βασική παράμετρος της ενεργειακής μετάβασης.
Ο Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, κ. Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος δήλωσε: «Η ανάγκη διαχείρισης αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων στην ελληνική αγορά εκτιμάται σήμερα ότι προσεγγίζει τους 2.500 τόνους. Η περαιτέρω ανάπτυξη της οργανωμένης ανακύκλωσης προϋποθέτει τη σταδιακή και πλήρη συμμετοχή όλων των υπόχρεων παραγωγών στο σύστημα χρηματοδότησης της διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα του μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει και η ανακοίνωση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) της ελάχιστης εισφοράς ανακύκλωσης για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο σαφούς και σταθερού πλαισίου λειτουργίας για την αγορά».
ΑΠΕ-ΜΠΕ