Στην Καλαμάτα με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: Κοινωνική πολυκατοικία με 20 διαμερίσματα (βίντεο)

Η κατασκευή πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα – κοινωνικές κατοικίες στα Πλακωτά, από τον Δήμο Καλαμάτας εγκρίθηκε μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος που σχετίζεται με τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030.

Αυτό ανακοίνωσαν χθες σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιτυχία της ευρωπαϊκής πρότασης Harmonia, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Horizon Europe με την άριστη, ανώτατη δυνατή αξιολόγηση, 15/15. Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών, συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 9.401.982,50 ευρώ και συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση 7.971.756,13 ευρώ, ενώ ο Δήμος εξασφάλισε το μεγαλύτερο επιμέρους grant μεταξύ όλων των εταίρων, ύψους 1,5 εκ. ευρώ, ενώ συνολικά για την κατασκευή εξασφαλίστηκαν 3 εκ. ευρώ.

Σε απάντησή του ο κ. Παπαευσταθίου επισήμανε ότι το 70% των κατοικιών αυτών θα διατεθούν με τιμές κάτω από το 30% της εμπορικής αξίας.

Ενημερώνοντας για τη σημαντική αυτή εξέλιξη ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος σημείωσε, μεταξύ άλλων:

“Σήμερα είμαστε εδώ με πολύ χαρά για να ανακοινώσουμε ότι εξασφαλίσαμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το όγδοο, και μάλιστα το πιο σημαντικό. Αναφέρομαι στην κοινωνική πολυκατοικία.

Ο Δήμος Καλαμάτας, μέσα από το πρόγραμμα «Αρμονία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισε τη δημιουργία κοινωνικής πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι θα κατασκευαστούν 20 διαμερίσματα, τα οποία θα παραχωρηθούν σε κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες.

Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό, απαιτητικό και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη για την προσπάθεια, για την άρτια σύνταξη του φακέλου και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, μαζί με όλα τα μέλη της ομάδας Mission. Παράλληλα, να τον ενημερώσω ότι πλέον έχει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση αυτού του έργου.

Ο Δήμος Καλαμάτας αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι δεν παρακολουθεί απλώς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις”.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο αντιδήμαρχος Β. Παπαευσταθίου παρατήρησε:

“Είναι η πρώτη φορά που θα υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση στην Ελλάδα– μια κοινωνική πολυκατοικία, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ένα πολύ απαιτητικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Horizon Europe. Μάλιστα, η πρόταση έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, 15 στα 15. Πρόκειται για μια πρόταση που αρίστευσε.

Είναι μια πρόταση στην οποία συνεργάστηκαν περίπου 15 εταίροι από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριοι εταίροι μας είναι η Housing Europe, που είναι κατά κάποιον τρόπο ένας μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός για την κοινωνική στέγαση και τη στεγαστική πολιτική, η Aegis Engineering, καθώς και οι επιστήμονες Φανή Παπακώστα και Αναστασία Φωτοπούλου, με τις οποίες έχουμε μια άριστη συνεργασία ήδη από προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Υπάρχουν, επίσης πολλοί ακόμη εταίροι. Η πολυκατοικία που θα κατασκευαστεί θα παρουσιαστεί και διεθνώς, ενώ θα δημιουργηθούν και κάποιοι εικονικοί πιλότοι στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο.

Δεν σας κρύβω ότι η συγκίνησή μας είναι πολύ μεγάλη. Κάποιος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση ζει για τέτοιες στιγμές: για να μπορεί να προσφέρει πραγματικές λύσεις και πρακτικές στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.

Το ζήτημα της προσιτής κατοικίας είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο ερχόμαστε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο, τόσο για την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και για τις ευρωπαϊκές πόλεις, για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια κοινωνική πολυκατοικία.

Συνολικά η πρόταση έχει προϋπολογισμό 9,5 εκ. ευρώ. Το κομμάτι που αντιστοιχεί στον Δήμο Καλαμάτας είναι 1,4 εκ. ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους. Συνολικά για την κατασκευή θα διατεθούν περίπου 3 εκ. ευρώ.

Μιλάμε για 20 διαμερίσματα σε χώρο που έχει δεσμευτεί από τις χρήσεις γης, στη θέση Πλακωτά. Πριν από περίπου 25 χρόνια είχε κατασκευαστεί εκεί η πρώτη κοινωνική πολυκατοικία. Υπήρχαν μελέτες και σχέδια και για τις επόμενες, και ερχόμαστε τώρα να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, που -όπως είπε και ο δήμαρχος- μας γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη.

Θα είναι ένα κτήριο που θα ενσωματώνει όλες τις καινοτόμες λύσεις. Θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προκατασκευή και θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του New European Bauhaus, που αποτελεί το νέο αρχιτεκτονικό και σχεδιαστικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλάμε για κτήρια που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και όμορφα αισθητικά για τους ανθρώπους που θα ζουν μέσα σε αυτά. Παράλληλα θα είναι εύκολα στη διαχείριση και λειτουργία τους, γιατί πλέον το λειτουργικό κόστος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κατοικίας.

Μια μικρή παρένθεση εδώ. Όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν πριν από λίγα χρόνια ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης δεν μας είχαν ανοίξει αυτή τη μεγάλη πόρτα: να μπούμε στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων ευρωπαϊκών πόλεων.

Μια πόρτα που, πέρα από την εξωστρέφεια που μας δίνει και μας φέρνει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της τεχνολογίας, μας παρέχει και τα εργαλεία για να επενδύσουμε στη νοοτροπία των μελλοντικών κατοίκων της πόλης”.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ

Απαντώντας σε ερωτήσεις, για το πρόβλημα της στέγης στην Καλαμάτα, ο δήμαρχος είπε ότι “έχουμε στείλει στο υπουργείο Οικογένειας όλους τους διαθέσιμους χώρους, όχι μόνο δικοί μας αλλά και του πρώην ΟΑΕΔ. Και μάλιστα σήμερα το πρωί συζήτησα με το υπουργείο γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Υπάρχει μια ευρύτερη κατεύθυνση και προσπάθεια στον Δήμο Καλαμάτας να φτιαχθούν και άλλες κατοικίες, αλλά και Φοιτητική Εστία”.

Ο κ. Παπαευσταθίου πρόσθεσε πως “το οικόπεδο στα Πλακωτά έχει σχεδιαστεί να φιλοξενήσει άλλες 6 πολυκατοικίες. Στη χρήση του είναι πολύ μεγάλο το οικόπεδο. Ξεκίνησε η διαβούλευση για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, έρχονται πάρα πολλά χρήματα από την ΕΕ και στην Ελλάδα, που έχουν σχέση με κοινωνικούς σκοπούς και ειδικότερα με την κοινωνική κατοικία”.

Γ.Σ.