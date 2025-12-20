eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025 12:50

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής - Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Γράφτηκε από την

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής - Αποκλεισμοί σε Προμαχώνα και Ευζώνους

Premium Strom

Τα τελωνεία στις πύλες εισόδου της χώρας θα αποκλείσουν και σήμερα οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους.

 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο τελωνείο της Εξοχής, που έχουν αποφασίσει να το μην επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών έως τις 10 το βράδυ. Χθες η κινητοποίησή τους διήρκησε 8 ώρες. Στη γενική τους συνέλευση στις 7 το απόγευμα θα καθορίσουν τη στάση τους για την Κυριακή.

Σε αποκλεισμό έως τις 8 το βράδυ για τα φορτηγά προσανατολίζονται και οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα, ανάλογα και με την απόφαση της συνεδρίασης της συντονιστικής τους επιτροπής.

Τετράωρος αναμένεται να είναι και σήμερα ο αποκλεισμός στο τελωνείο των Ευζώνων, από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ισχύ για όλα τα οχήματα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις