Πάνω από 1.000 παραβάσεις πανελλαδικά για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Πάνω από 1.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 25η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών πατινιών.

Ειδικότερα το διάστημα από 15 έως 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά 15.610 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 920 παραβάσεις σε οδηγούς (34 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 101 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 802 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (31 διανομείς), 93 επιβάτες δίκυκλων και 118 οδηγούς πατινιών.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις: 583 στην Αττική, 76 στην Κρήτη, 72 στα Ιόνια Νησιά, 61 στη Δυτική Ελλάδα, 55 στη Θεσσαλονίκη, 54 στο Νότιο Αιγαίο, 36 στην Πελοπόννησο, 26 στη Θεσσαλία, 16 στην Ήπειρο, 12 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

12 στη Στερεά Ελλάδα, 9 στο Βόρειο Αιγαίο και 9 στην Κεντρική Μακεδονία.