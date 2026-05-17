Ενημερωτική εκδήλωση στην Κυπαρισσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Α. Παπαδόπουλος, στην Κυπαρισσία, με κεντρικό ομιλητή τον Γεώργιο Κορμά, ιατρό, υπεύθυνο της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου – ΙΤΕ.

Θα αναπτυχθούν ζητήματα που αφορούν τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, τον ρόλο των κοινωνικών δικτύων, τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους. Συγχρόνως, θα αναδειχθεί ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου αλλά και των ειδικών στον καθορισμό ενός ασφαλούς πλαισίου χρήσης

των ψηφιακών τεχνολογιών υπεύθυνα και δημιουργικά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα όπως: Απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών : Αναγκαιότητα ή υπερβολή; Ποιος θα είναι ο ρόλος των εταιρειών κοινωνικών δικτύων. Ευκαιρία για τους γονείς; Πώς θα προετοιμάσουν τα παιδιά τους σε μια νέα πιθανή πραγματικότητα; Υπάρχουν κίνδυνοι από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για το περιβάλλον, την εργασία, την εκπαίδευση, το μέλλον την ανθρωπότητας; Τι γίνεται με την εξάρτηση από το διαδίκτυο, τα λάθος πρότυπα ,την παρενόχληση; Πώς μπορούμε να κάνουμε την δική μας επανάσταση στην τεχνολογική επιβολή και πώς μπορούμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας; Πώς το σχολείο πρέπει να προετοιμαστεί για τον νέο τεχνολογικό κόσμο; Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο σαν εργαλείο και όχι ως μέσο επιβολής και χειραγώγησης;

Ο Γεώργιος Κορμάς είναι ιατρός και υπεύθυνος της Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου-ΙΤΕ. Είναι συγγραφέας του παραμυθιού-θεατρικού έργου, «Η Φάρμα του Διαδικτύου» και του θεατρικού έργου «Εκπαιδεύοντας τον παππού στο Διαδίκτυο», καθώς και συνσυγγραφέας του βιβλίου «Διανόηση ή Διαδίκτυο». Έχει ενεργή παρουσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Έχει διατελέσει συντονιστής της επιτροπής για τον ψηφιακό εγγραμματισμό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, μέλος της επιστημονικής επιτροπής των Σχολών Γονέων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και υπεύθυνος εκπαίδευσης του προγράμματος, «Stop Bullying», του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, έχει υπάρξει συντονιστής του προγράμματος «Αριάδνη» του ΕΚΠΑ.

