Δημοσκόπηση δείχνει μεταστροφή των Βρετανών απέναντι στο Brexit

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δήλωση του Γουές Στρίτινγκ, του πρώην υπουργού Υγείας, ότι θα ήθελε στο μέλλον η Βρετανία να επιστρέψει στην Ε.Ε., θέση που προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους Συντηρητικούς.
Ο αναπληρωτής διευθυντής της More in Common, Κάμερον Γκάρετ, δήλωσε στο Sky News ότι περίπου το 50% των Βρετανών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής, έναντι 27% που θα επέλεγε ξανά την έξοδο. Παράλληλα, περίπου οι μισοί τάσσονται υπέρ ενός νέου δημοψηφίσματος μέσα στην επόμενη πενταετία.
Όπως εξηγεί, η αλλαγή οφείλεται κυρίως στις νεότερες ηλικίες αλλά και στη δυσαρέσκεια για την πορεία του Brexit, καθώς μόλις το 5% θεωρεί ότι «πήγε καλά».
Ωστόσο, τονίζει ότι ο διχασμός του Brexit εξακολουθεί να επηρεάζει την πολιτική σκηνή. Οι περιοχές όπου το Reform UK καταγράφει υψηλά ποσοστά είναι κυρίως εκείνες που είχαν ψηφίσει υπέρ της εξόδου το 2016.
Πηγή: ertnews.gr