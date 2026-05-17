eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 17 Μαϊος 2026 17:43

Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας: Συναυλία για το “Αλεξανδράκειο” με τον Χάρη Βαρθακούρη

Γράφτηκε από την

Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας: Συναυλία για το “Αλεξανδράκειο” με τον Χάρη Βαρθακούρη

Premium Strom

Μουσική βραδιά αλληλεγγύης με τον Χάρη Βαρθακούρη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για τη στήριξη του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος, Γηροκομείου - Πτωχοκομείου, και για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων συμπολιτών.
Ο γνωστός καλλιτέχνης θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια και επιτυχίες από τη μουσική του πορεία, σε μια συναυλία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη.
Η συναυλία διοργανώνεται από τον Όμιλο Affidea, σε συνεργασία με την εταιρεία παραγωγής European Earth Productions E.E., και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.
Η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Οι διοργανωτές καλούν το κοινό της Μεσσηνίας να στηρίξει την προσπάθεια, συμμετέχοντας σε μια μουσική εκδήλωση με κοινωνικό σκοπό.

 

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις