eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2025 18:11

Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι

Γράφτηκε από την

Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη έγινε στο Πικέρμι.

Η οικογένεια του νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές.

Στην Ημαθία, τα ξημερώματα (25/12) ένα νέο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από μετωπική σύγκρουση.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις