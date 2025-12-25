Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι

17:34 27/12
Η οικογένεια του νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές.
Στην Ημαθία, τα ξημερώματα (25/12) ένα νέο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από μετωπική σύγκρουση.
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη έγινε στο Πικέρμι.
