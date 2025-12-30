eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Άρης Μουγκοπέτρος: «Για τα παιδιά μου με αυτό το χέρι θα δουλέψω και στην οικοδομή» - Έδειξε στην κάμερα τα ακρωτηριασμένα του δάχτυλα (Βίντεο)

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε ζωντανά στο «Πρωινό», λίγες ώρες μετά την αθώωσή του από τη μήνυση της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος και δεν δίστασε να δείξει το χέρι του στην κάμερα, από το οποίο έχουν ακρωτηριαστεί δύο δάχτυλα, περιγράφοντας με έντονο τρόπο όλα όσα συνέβησαν.

