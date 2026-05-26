Σιδηρόκαστρο: Ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας τίμησε τον Κώστα Γεωργακά

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας επισκέφθηκε το χωριό των αγαλμάτων για να τιμήσει το Σιδηροκαστρίτη γλύπτη Κώστα Γεωργακά, ο οποίος έζησε και στην Αιθιοπία.

Ο σπουδαίος γλύπτης στην Αιθιοπία έφτιαξε περίπου 60 αγάλματα, με κορυφαίο του Χαιλ Σε Λασιέ ύψους 17 μέτρων. Οι 58 επισκέπτες ξεναγήθηκαν στο λαογραφικό μουσείο, στην υπαίθρια γλυπτοθήκη και στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Θερμή η υποδοχή στο Κοινοτικό Γραφείο, ανταλλαγή δώρων και πεντανόστιμα σπιτικά "καλούδια" από το Σύλλογο Γυναικών. Η επίσκεψη έκλεισε με γεύμα στην ταβέρνα του χωριού «Η μουριά».

Κ.Μπ.