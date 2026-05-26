Καλαμάτα: Δύο εργολαβίες διανοίξεων δρόμων μέσα στο 2026

Μέσα στο 2026 θα υλοποιηθούν δύο εργολαβίες διανοίξεων δρόμων στην Καλαμάτα, η μία από τις οποίες βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αυτό σημείωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, απαντώντας χθες σε ερώτησή μας κι επισημαίνοντας, μαζί με τον αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη, ότι οι νέες διανοίξεις θα αφορούν κυρίως την Κηπούπολη και περιλαμβάνουν, όπως και οι προηγούμενες, ρειθροκράσπεδα και υψόμετρα, για να μπορέσει να ξεκινήσει η οικοδόμηση στην περιοχή.

Αναλυτικά, ο δήμαρχος απάντησε σε σχετική ερώτησή μας: “Αυτή τη στιγμή υλοποιείται μια εργολαβία διανοίξεων που αφορά το 2025, σε συγκεκριμένες περιοχές. Εχουμε δημιουργήσει κωδικό και υπάρχουν τα χρήματα εκεί, για να συνεχίσουμε με μια εργολαβία διανοίξεων που αφορά το 2026. Μέσα στο 2026 θα υλοποιηθούν δύο εργολαβίες διανοίξεων”.

Οταν υπενθύμισα την απάντηση του κ. Κουτραφούρη σε ερώτηση του συμβούλου Βασίλη Κανάκη στην πρόσφατη λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε ότι “το μεγαλύτερο τμήμα θα αφορά την περιοχή της Κηπούπολης, που είναι ώριμη πολεοδομικά”.

Συνεχίζοντας, ο κ. Βασιλόπουλος ενημέρωσε ότι “όπως κάνουμε τώρα διανοίξεις δυτικά της Αρτέμιδος και μπορούν και γίνονται οικοδομές, έτσι θα μπούμε και στην Κηπούπολη για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την οικοδόμηση στην ευρύτερη περιοχή” και διευκρίνισε: “Διανοίξεις σημαίνει ρειθροκράσπεδα και υψόμετρα, για να μπορέσει να πάρει τα ανάλογα υψόμετρα η οικοδομή για να μπορέσει να ξεκινήσει. Τα υποχρεωτικά, δεν μπορεί να γίνουν όλα ξαφνικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος Μην ξεχνάτε ότι μόνο για την Αρτέμιδος εδώ που είχαμε υπολογίσει και της ΔΕΥΑΚ και όλα τα υπόλοιπα τον Μάρτιο του 2021 που είχαμε υποβάλει, η πρόταση ξεπερνούσε τις 500 με 600.000 ευρώ”.

Και ο δήμαρχος κατέληξε: “Θα έρθει η ΔΕΥΑΚ με δικούς της πόρους, εκτός και αν εξασφαλίσει χρηματοδότηση, να κάνει την επέκταση. Ομως για να μπορέσει να ξεκινήσει η οικοδόμηση με τον τρόπο που πρέπει, θα πρέπει εμείς να μπούμε μέσα να κάνουμε τις διανοίξεις και να φτιάξουμε τα ρειθροκράσπεδα και να μπουν τα υψόμετρα”.

Γ.Σ.