«Πρεμιέρα» για τις χειμερινές εκπτώσεις - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Μετά την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, στην αγορά παραμένουν πλέον μόνο δύο μεγάλες περίοδοι εκπτώσεων: οι χειμερινές και οι θερινές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και διαρκούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε μειωμένες τιμές.

Έτσι, φέτος οι χειμερινές εκπτώσεις κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, με τα καταστήματα να αναμένεται να προσφέρουν σημαντικές μειώσεις τιμών σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα καταναλωτικά αγαθά. Η χειμερινή εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 19 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Καθώς στις χειμερινές εκπτώσεις είναι προαιρετική η συμμετοχή των καταστημάτων, τα περισσότερα επιλέγουν να συμμετάσχουν, τηρώντας τους κανόνες διαφάνειας όπως η σωστή και ευκρινής αναγραφή της αρχικής και τελικής τιμής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ