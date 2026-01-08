Πύργος: Άγρια συμπλοκή δύο οικογενειών ρομά για παλιοσίδερα

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Βαρβάσαινα του Πύργου Ηλείας, όταν μία διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών για παλιοσίδερα μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή.

Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων, άντρες και γυναίκες των δύο οικογενειών άρχισαν να επιτίθενται με ό,τι βρήκαν μπροστά τους.

Ως δράστες φέρονται τέσσερα μέλη ρομά από τη μια οικογένεια και ένας ακόμη αλλοδαπός που βρισκόταν μαζί τους. Από την άλλη πλευρά, θύματα και τραυματισμένοι είναι ο 68χρονος παππούς της οικογένειας και τα δύο εγγόνια του, ηλικίας 13 και 17 ετών.

Η ένταση ξεκίνησε όταν οι δύο οικογένειες συναντήθηκαν τυχαία μέσα στον οικισμό της Βαρβάσαινας και η μία από αυτές είχε συγκεντρώσει κάποια παλιοσίδερα, γεγονός που πυροδότησε τον καβγά. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έφτασαν στο σημείο και μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της περιοχής.

Στο νοσοκομείο του Πύργου σημειώθηκε και δεύτερο επεισόδιο έντασης με συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι φέρεται να αναζητούσαν εκδίκηση, σύμφωνα με το thebest.

Ο 68χρονος παππούς μεταφέρθηκε στη νευροχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα σε όλο το σώμα. Ο 13χρονος εγγονός του νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών με κάταγμα στο πόδι και άλλα τραύματα.