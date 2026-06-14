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Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026 22:11

Διαμαρτυρία για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου (βίντεο-φωτογραφίες)

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Διαμαρτυρία για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου (βίντεο-φωτογραφίες)

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Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου με πάνω από 600 θύματα μετανάστες.

Σήμερα στην Καλαμάτα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία με τους διαδηλωτές να ζητούν να να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα - ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.

“Το έγκλημα στην Πύλο δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή” και “εδώ πνιγμένοι, εκεί βομβαρδισμένοι, οι μετανάστες είναι της γης οι κολασμένοι”, ήταν τα κυρίαρχα συνθήματα των διαδηλωτών που ξεκίνησαν με συγκέντρωση στην πλατεία και ακολούθησε πορεία προς το λιμάνι της Καλαμάτας.

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