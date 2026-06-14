Νίκος Παπαδόπουλος – πρόεδρος “Ελληνικού Παλμού”: “Οι παραλίες ανήκουν στον ελληνικό λαό, η Καλαμάτα δεν πωλείται”

“Οι παραλίες ανήκουν στον ελληνικό λαό – Η Καλαμάτα δεν πωλείται”, υποστηρίζει ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του κινήματος “Ελληνικός Παλμός” Νίκος Παπαδόπουλος, με αφορμή ερώτησή προς τον υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με το σχέδιο δημιουργίας μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος ισραηλινών συμφερόντων στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας (περιοχή Μπουρνιά), μέσω της υπαγωγής του στις διατάξεις περί Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο Ν. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι “το ζήτημα δεν αφορά την αντίθεση στις επενδύσεις, αλλά τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να υλοποιηθεί μια τόσο εκτεταμένη παρέμβαση σε μία από τις τελευταίες μεγάλες ελεύθερες παραλιακές εκτάσεις της Καλαμάτας, με ειδικό πολεοδομικό καθεστώς και διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης”.

Αναφέρει ότι “το Σύνταγμα, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και η ισχύουσα νομοθεσία κατοχυρώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας, επιβάλλοντας την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών”.

Παράλληλα, εκφράζει έντονο προβληματισμό για “το ενδεχόμενο μεταφοράς κρίσιμων αποφάσεων που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση της παραλιακής ζώνης από τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ιδιωτικά επενδυτικά συμφέροντα, μέσω των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται για τις στρατηγικές επενδύσεις”.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής ζητεί από την κυβέρνηση να απαντήσει με σαφήνεια: “Αν πρόκειται να διατηρηθεί ο πολεοδομικός και περιβαλλοντικός έλεγχος από τους αρμόδιους δημόσιους θεσμούς. Αν θα υπάρξει οποιαδήποτε μορφή αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού ή της παραλίας. Ποια ακριβώς δικαιώματα θα παραχωρηθούν στον επενδυτή και κυρίως με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί πλήρως η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας”.

Ο Ν. Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι “η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις, όμως, αυτές οφείλουν να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, να σέβονται το φυσικό περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών” και προσθέτει: “Οι παραλίες και ο αιγιαλός αποτελούν δημόσια αγαθά. Ανήκουν στον ελληνικό λαό και όχι σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει περιορισμό της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών ούτε υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του τελευταίου μεγάλου ελεύθερου παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας”.