Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας: Επικράτησε η "Νέα Δύναμη Ευθύνης" - Ποιοι εκλέγονται

Αλλαγή σελίδας στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας μετά τις σημερινές αρχαιρεσίες.

Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας την πρώτη θέση έλαβε η “Νέα Δύναμη Ευθύνης” με 233 ψήφους εξασφαλίζοντας 5 έδρες και ακολούθησαν η “Ιατρική Ενότητα” του μέχρι χθες προέδρου Δημήτρη Τζωρτζίνη με 180 ψήφους και 4 έδρες, η “Ιατρική Αλληλεγγύη” με 68 ψήφους και 2 έδρες και η “Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών” με 7 ψήφους και χωρίς έδρα.

Οσον αφορά τα μέλη του νέου Δ.Σ. κατά σειρά εκλογής ανά παράταξη εκλέγονται:

Από τη “Νέα Δύναμη Ευθύνης” οι Περικλής Νικολακέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Βασίλειος Χρυσαυγής, Δημήτριος Παναγόπουλος και Σωτηρία Νηφάκου.

Από την “Ιατρική Ενότητα” οι Δημήτριος Τζωρτζίνης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Βασίλειος Καραμπέτσος και Ιωάννης Ματσίρας.

Από την “Ιατρική Αλληλεγγύη” οι Δαμιανός Τσιλιβαράκης και Ειρήνη Ντυμένου.

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ., ενώ θα ανακοινωθούν επισήμως τα αποτελέσματα για όλα τα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας.