Μπλόκο Νίκαιας: Bανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση του Μαξίμου (βίντεο)

Βανδαλισμένα και με ζημιές βρήκαν τα τρακτέρ που είχαν αφήσει στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, οι δύο αγρότες που χθες συμμετείχαν στην σύσκεψη με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Άγνωστοι ξεφούσκωσαν τα λάστιχα των οχημάτων και έγραψαν με σπρέι στην επιφάνειά τους. Το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασε την ενέργεια και συνάδελφοί τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ζημιά. όπως είπαν, «είναι χτύπημα στο αγροτικό κίνημα».

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, είχαν καταδικάσει την συμμετοχή των δύο αγροτών στην συνάντηση στο Μαξίμου, λέγοντας ότι η παρουσία τους δεν τους εκπροσωπεί. Την ενέργεια καταδίκασε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας. «Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας των ανθρώπων να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», είπε, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια προκλητική.

Πηγή: ertnews.gr