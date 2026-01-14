eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 12:59

Μπλόκο Νίκαιας: Bανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση του Μαξίμου (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Μπλόκο Νίκαιας: Bανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στη συνάντηση του Μαξίμου (βίντεο)

Premium Strom

Βανδαλισμένα και με ζημιές βρήκαν τα τρακτέρ που είχαν αφήσει στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, οι δύο αγρότες που χθες συμμετείχαν στην σύσκεψη με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Άγνωστοι ξεφούσκωσαν τα λάστιχα των οχημάτων και έγραψαν με σπρέι στην επιφάνειά τους. Το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασε την ενέργεια και συνάδελφοί τους προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ζημιά. όπως είπαν, «είναι χτύπημα στο αγροτικό κίνημα».

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, είχαν καταδικάσει την συμμετοχή των δύο αγροτών στην συνάντηση στο Μαξίμου, λέγοντας ότι η παρουσία τους δεν τους εκπροσωπεί. Την ενέργεια καταδίκασε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας. «Δεν είναι ούτε δείγμα δημοκρατίας, ούτε δείγμα ελευθερίας των ανθρώπων να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές», είπε, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια προκλητική.

Πηγή: ertnews.gr

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις