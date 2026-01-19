Ταΰγετος: Διασώθηκαν μετά από επιχείρηση 8 ωρών οι οκτώ ορειβάτες (βίντεο)

Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Οι ορειβάτες, μέλη ορειβατικού συλλόγου από τη Φυλή Αττικής, βρίσκονταν στην περιοχή στο πλαίσιο χειμερινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας του συλλόγου τους. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 36, 37 και 43 ετών και τέσσερις γυναίκες, δύο 37χρονες, μία 35χρονη και μία 31χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ένας από τους ορειβάτες γλίστρησε σε δύσβατο σημείο. Καθώς όλα τα μέλη της ομάδας ήταν δεμένα μεταξύ τους με σχοινιά, το γλίστρημα είχε ως αποτέλεσμα να συμπαρασυρθούν και οι υπόλοιποι, καταλήγοντας σε χαράδρα βάθους περίπου 200 μέτρων.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 90 πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς και δυνάμεις της ΕΜΑΚ από διαφορετικές περιοχές. Στην επιχείρηση επιχείρησε να συνδράμει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, ωστόσο λόγω των ισχυρών βορείων ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή δεν κατέστη δυνατή η ουσιαστική του συμμετοχή.

Οι περισσότεροι από τους ορειβάτες παρέμειναν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να φέρουν σοβαρούς τραυματισμούς παρά μόνο ήπια συμπτώματα υποθερμίας. Ελάχιστοι έφεραν μώλωπες και εκδορές, ενώ ένας εξ αυτών υπέστη ελαφρύ κάταγμα, χωρίς ωστόσο να χρειάζεται κανείς κάποια χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν εξιτήριο οι περισσότεροι, αν όχι όλοι. Από την πλευρά τους, οι ορειβάτες έθεσαν το ζήτημα της ελικοδιάσωσης στη χώρα μας, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά αντίστοιχα περιστατικά στο ορεινό πεδίο.

Πηγή: ertnews.gr