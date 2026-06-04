«Μια μέρα από τη ζωή του Μαθηού»: Παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού στην Καλαμάτα

Ο Μορφωτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, η Μαγδαληνή Κωστοπούλου και οι εκδόσεις «Οταν» προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του παιδικού παραμυθιού με τίτλο «Μια μέρα από τη ζωή του Μαθηού», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 8 μ.μ., στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, στην οδό Υπαπαντής 25, στην Καλαμάτα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, συγγραφέας και φιλόλογος, ο Πέτρος Στεφανέας, συγγραφέας και καθηγητής Ε.Μ.Π., και ο Βασίλειος Ρ. Φλώρος, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Παρέμβαση θα πραγματοποιήσει ο Θύμιος Γεωργόπουλος, συγγραφέας και επικοινωνιολόγος, ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει η Μαίρη Νταλή, λογοτέχνιδα. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων του Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας με στόχο την προώθηση της παιδικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση της επαφής του κοινού με το βιβλίο και τους δημιουργούς του.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Μια ιστορία που μας γνωρίζει τον μαγικό κόσμο της θάλασσας. Τους ήρωές της: τα ψάρια, τα χταπόδια, τα καβούρια και όλους τους θαλάσσιους οργανισμούς που ζουν και συνυπάρχουν σε ένα εύθραυστο οικοσύστημα. Μέσα από την αφήγηση παρουσιάζονται οι σχέσεις που η φύση δημιουργεί ανάμεσά τους, όπως ο φυσικός νόμος "το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό", αλλά και άλλες, εξίσου σημαντικές αξίες: η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η προστατευτικότητα. Οταν όμως οι άνθρωποι ξεπερνούν τα όρια και απειλούν τη θάλασσα, οι κάτοικοί της αποφασίζουν να αντιδράσουν και να υπερασπιστούν τον κόσμο τους, υπενθυμίζοντας ότι η φύση έχει δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ενα βιβλίο που καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση και μαθαίνει στα παιδιά να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Μαγδαληνή Κωστοπούλου είναι φανατική αναγνώστρια. Γεννήθηκε στη Μαραθόπολη Μεσσηνίας. Ανακάλυψε τον κόσμο του βιβλίου μέσα από μια αφανή, ετερόκλητη βιβλιοθήκη, που είχε δημιουργηθεί από δωρεές στο γραφείο της κοινότητας του χωριού. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια της φιλαναγνωσίας και ξεκίνησε η προσωπική της περιπέτεια με τη λογοτεχνία. Η ζωή την οδήγησε σε διάφορα μονοπάτια. Έγινε μητέρα και γιαγιά, όταν αποφάσισε να σηκώσει το στυλό και να αρχίσει να γράφει. Και να ζωγραφίζει... σχεδόν συγχρόνως και τα δύο. Διδάχτηκε σχέδιο στο Μουσείο Κατσουλίδη. Συνέχισε με μαθήματα αγιογραφίας και ζωγραφικής σε εικαστικό σχολείο, με δάσκαλο και μέντορα τον Νίκο Ζαχαρίου. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα Δημιουργικής Γραφής από τον Βασίλη Ρούβαλη. Έχει γράψει αρκετά διηγήματα και μερικά παραμύθια. Το βιβλίο "Μια μέρα από τη ζωή του Μαθηού" αποτελεί την πρώτη της εμφάνιση στον χώρο της έκδοσης.