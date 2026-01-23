Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης. Tην είδηση έκανε γνωστή ο αδελφός του, Γιώργος Καρατζαφέρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

Με εμφανή τη συγκίνησή του, ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο εκλιπών στη ζωή και την επαγγελματική του πορεία. «Έφυγε από τη ζωή αργά τη νύχτα. Για μένα είναι συγκλονιστικό, ως ο μικρότερος αδελφός που ακολούθησε τα βήματά του. Είμαι συντετριμμένος», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο Σπύρος Καρατζαφέρης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ρεπόρτερ των τελευταίων έξι δεκαετιών, με ισχυρό αποτύπωμα στη δημοσιογραφία.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στην Ποταμιά Μεγαλόπολης, στον νομό Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην Αμφιθέα Παλαιού Φαλήρου. Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του διαδρομή το 1959 από τη «Βραδυνή», στο αστυνομικό ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με το naftemporiki.gr, ακολούθησε μακρά πορεία στον Τύπο, με σταθμούς τις εφημερίδες «Έθνος» (1962–1968, επί διεύθυνσης Γιάννης Καψής), «Απογευματινή» (1968–1975) και «Ελευθεροτυπία» (1975–1988).

Κατά τη Μεταπολίτευση διακρίθηκε στο πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ, κυρίως μέσα από την «Ελευθεροτυπία». Οι αποκαλυπτικές του έρευνες για απόρρητα κρατικά σχέδια και έγγραφα των Ενόπλων Δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών προκάλεσαν έντονες πολιτικές αντιδράσεις και τον οδήγησαν σε δικαστικές περιπέτειες, με συνήγορο υπεράσπισης τον Ευάγγελος Γιαννόπουλος. Ιδιαίτερα γνωστές ήταν οι αντιπαραθέσεις του με τον τότε υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αβέρωφ και τον υπουργό Δημόσιας Τάξης, στρατηγό Αναστάσιος Μπάλκος.

Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτης Κόκκαλης στην έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα», αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθυντή και αρχισυντάκτη. Το 1990 ίδρυσε την εβδομαδιαία εφημερίδα «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εξέδιδε το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο Γιάννης Μαρινάκης. Αργότερα διετέλεσε εκδότης των εφημερίδων «Αθηναϊκή» και «Σφήνα».

Στην τηλεόραση εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ και στο Star Channel, όπου για σειρά ετών διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων, καθώς και σε σταθμούς όπως το Τηλεάστυ και το Extra Channel. Στο ραδιόφωνο, διατηρούσε επί χρόνια εκπομπή στον Flash 96.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης αφήνει πίσω του μια πολυεπίπεδη παρακαταθήκη στη δημοσιογραφία, με διαδρομή που σφράγισε κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης πολιτικής και μιντιακής ιστορίας της χώρας.