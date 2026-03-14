Moody’s: Σταθερή στο Baa3 η αξιολόγηση της Ελλάδας

Διατήρησε την επενδυτική βαθμίδα χωρίς να προχωρήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας η Moody’s, ενώ διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές.

Υπενθυμίζεται ότι η Moody’s αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα Baa3 (ισοδύναμη με BBB-), παραμένοντας μία βαθμίδα χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους οίκους αξιολόγησης. Η Scope Ratings θα ακολουθήσει στις 20 Μαρτίου (βαθμίδα BBB, με θετικές προοπτικές).

Σημειώνεται πως το σταθερό outlook ενσωματώνει την εκτίμησή της Moody’s ότι η τρέχουσα πολύ ισχυρή δημοσιονομική επίδοση είναι πιθανό να μετριαστεί με την πάροδο του χρόνου, αν και το βάρος του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται.

Παράλληλα, εξισορροπεί το γεγονός ότι ορισμένες από τις βασικές πιστωτικές προκλήσεις της Ελλάδας θα βελτιωθούν αργά, με τα θετικά πιστωτικά στοιχεία ενός σταθερού θεσμικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι βασικές παραδοχές του οίκου αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση θεσμικών και αναπτυξιακών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία θα απαιτήσει χρόνο. Προβλέπουν επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι πιθανό να επιβραδυνθεί σε σχέση με τα σημερινά υψηλά επίπεδά της μόλις ολοκληρωθεί η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εν μέρει αυτό οφείλεται στο ότι οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν σημαντικές δυσκολίες για την ανάπτυξη, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό και να υλοποιήσει διαρθρωτικές μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις. Αν και το χρέος έχει μειωθεί γρήγορα τα τελευταία χρόνια, θα παραμείνει ένα από τα υψηλότερα μεταξύ των χωρών που αξιολογεί ο οίκος έως το τέλος αυτής της δεκαετίας, όπως ανέφερε.

