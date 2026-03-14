Συνάντηση Αναστασόπουλου με μέλη της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας

Στη συζήτηση παρουσιάστηκε σχέδιο διαδρομής μοτοσυκλετιστών που θα ξεκινά από το Nordkapp της Νορβηγίας και θα καταλήγει στο ακρωτήριο Ταίναρο.

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν επίσης προτάσεις για οργανωμένες διαδρομές στον Ταΰγετο και σε άλλους ορεινούς όγκους με ειδική σήμανση σε χαρακτηριστικά σημεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ηλίας Γρηγοράκης, ο Δημήτρης Τζανετάκος και ο Βασίλειος Κότσης από τη Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας και ο Κωνσταντίνος Δέδας από τη Λέσχη Σιδηροκάστρου Σερρών.