Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο πατροκτόνο (βίντεο)

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση οπλοφορία κι οπλοχρησία απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 46χρονου που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον πατέρα του στην περιοχή της Γλυφάδας το περασμένο Σάββατο.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο πατροκτόνος.

Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας, που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, είχε σκοτώσει πριν από περίπου 12 χρόνια με τον ίδιο τρόπο την μητέρα του, έγκλημα για το οποίο κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος στις 2 Απριλίου 2014.

Για τη δολοφονία της μητέρας του καταδικάστηκε από το ΜΟΔ στις 28/9/2015 σε κάθειρξη 16 ετών, με μειωμένο καταλογισμό ενώ με εντολή του δικαστηρίου είχε οδηγηθεί στο Ψυχιατρικό Κατάστημα των φυλακών Κορυδαλλού.

Στις 3 Μαϊου 2018, ο κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε με εισαγγελική διάταξη σε εφαρμογή νόμου (4489/2017) που υπολόγιζε ως διπλή την κάθε μέρα εκτιόμενης κράτησης - νοσηλείας στο ψυχιατρείο των φυλακών. Επομένως τα πραγματικά τέσσερα χρόνια μετρούσαν ως οκτώ.

Στα σχετικά έγγραφα αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος κρινόταν «επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» και έτσι με την αποφυλάκιση είχε διαταχθεί η μεταγωγή του αυθημερόν σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για εισαγωγή και νοσηλεία, όπου παρέμεινε για άγνωστο διάστημα.

Στον 46χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για την αποφυλάκιση του, τους οποίους δεν παραβίασε, που έληγαν τον προσεχή Φεβρουάριο.

