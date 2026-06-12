Συλλογή τροφίμων από “Ρουβίκωνα”

Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση μονογονεϊκής οικογένειας στην πόλη της Καλαμάτας οργανώνει ο “Ρουβίκωνας”.

Η κοινωνική δράση οργανώνεται το Σάββατο από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι έξω από το ιστορικό δημαρχείο στον πεζόδρομο της Αριστομένους, όπου θα συλλέγουν μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, λάδι, λαχανικά, φρούτα, καφές, ζάχαρη, είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και καθαριστικά.