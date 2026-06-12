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Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026 19:28

Συλλογή τροφίμων από “Ρουβίκωνα”

Γράφτηκε από την

Συλλογή τροφίμων από “Ρουβίκωνα”

Navarino Agora

 

Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση μονογονεϊκής οικογένειας στην πόλη της Καλαμάτας οργανώνει ο “Ρουβίκωνας”.

Η κοινωνική δράση οργανώνεται το Σάββατο από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι έξω από το ιστορικό δημαρχείο στον πεζόδρομο της Αριστομένους, όπου θα συλλέγουν μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, λάδι, λαχανικά, φρούτα, καφές, ζάχαρη, είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και καθαριστικά.

Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα
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