Η κοινωνική δράση οργανώνεται το Σάββατο από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι έξω από το ιστορικό δημαρχείο στον πεζόδρομο της Αριστομένους, όπου θα συλλέγουν μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, λάδι, λαχανικά, φρούτα, καφές, ζάχαρη, είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και καθαριστικά.
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026 19:28
Συλλογή τροφίμων από “Ρουβίκωνα”Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση μονογονεϊκής οικογένειας στην πόλη της Καλαμάτας οργανώνει ο “Ρουβίκωνας”.
Κατηγορία Κοινωνική Δραστηριότητα