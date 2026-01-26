Τρίκαλα: Τα πρώτα σενάρια για τα αίτια της φονικής έκρηξης (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης που οδήγησε στο τραγικό εργατικό δυστύχημα με θύματα πέντε γυναίκες στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα».

Οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, ενώ παράλληλα αφαιρούνται με προσοχή οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Ήδη από το σημείο έχουν ανασυρθεί οι σοροί πέντε γυναικών και μέλη που πιθανόν ανήκουν και στην 5η αγνοούμενη, ωστόσο η αναγνώριση είναι αδύνατη και θα γίνει με λήψη δειγμάτων DNA που θα αποσταλούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Τα επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης

Το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι η έκρηξη που προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από την διαρροή υγραερίου και προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Αυτό βεβαίως θα διερευνηθεί από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ ενώ θα οριστεί και πραγματογνωμοσύνη. Πρώτα θα χρειαστεί να αφαιρεθεί ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης έξι ακόμη εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του ΠΣ είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ με drone και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

