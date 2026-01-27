«Βιολάντα»: Οι καταθέσεις που θα φωτίσουν τα αίτια της έκρηξης (βίντεο)

Φως στα αίτια της ανείπωτης τραγωδίας στα Τρίκαλα επιχειρούν να ρίξουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και να απαντηθούν καίρια ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, μετά και τον εντοπισμό της 5ης σορού εργαζόμενης, το πρωί της Τρίτης.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο εργοστάσιο, και αντλούν τα απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να εκδοθεί το πόρισμα. Παράλληλα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις από υπεύθυνους και εργαζόμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός της πέμπτης γυναίκαςεντοπίστηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, λίγα μέτρα από το σημείο στο οποίο βρέθηκαν οι άλλες τρεις συναδέλφισσές της, ενώ η τέταρτη είχε βρεθεί στο ισόγειο.

Πάνω από 30 ώρες έχουν περάσει από τη φονική έκρηξη και ακόμα βγαίνουν καπνοί από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης επιχείρησης, καθώς συνεχίζουν να καίγονται δομικά υλικά, υλικά συσκευασίας και πρώτες ύλες, οι οποίες ήταν σε μεγάλες ποσότητες στο εργοστάσιο. Στο σημείο μπαίνει σταδιακά φαγάνα απομακρύνει τα υλικά και συνεχίζεται η διαδικασία κατάσβεσης και ενδεχομένως όλο αυτό να κρατήσει για ένα ακόμα 24ωρο και ίσως και λίγο περισσότερο.

Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται με μεγάλη προσοχή από τους πυροσβέστες, καθώς ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συλλογή στοιχείων μου μπορεί να δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και εξετάζονται και ήδη τα κλιμάκια που υπάρχουν στο σημείο με εμπειρογνώμονες από πολλές ειδικότητες έχουν συλλέξει στοιχεία και τα αξιολογούν.

Μια πρώτη αίσθηση και μια πρώτη εκτίμηση για το τι μπορεί να έφταιξε ίσως να έχουμε και πιο επίσημα μέσα στη διάρκεια της ημέρας.

Ήδη υπάρχουν εικασίες από ειδικούς ότι ενδεχομένως να οφείλεται σε κάποια διαρροή ενός εύφλεκτο αερίου, ωστόσο είναι μακρύς ο δρόμος μέχρι να καταλήξουν σε συμπεράσματα οι εμπειρογνώμονες και να συντάξουν τα πορίσματα.

Υπάρχουν οι καταθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν από τους μάρτυρες, από τους τεχνικούς και όλα τα σχέδια ασφαλείας που είναι υπό εξέταση.

Οι ειδικοί αναζητούσαν απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων, όπως το αν υπήρχε σωστό σύστημα ενδοεπικοινωνίας και αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση από συναγερμό σε περίπτωση διαρροής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατάθεση του επικεφαλής ασφαλείας της επιχείρησης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος κλειδί για να δώσει στην έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αλλά και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλίας, στοιχεία για το αν υπήρχαν αναγγελτήρας, αν υπήρξε σύστημα ειδοποίησης και ποιος έλαβε αυτά τα μηνύματα.

Το ίδιο θα κάνουν και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης που θα καταθέσουν σε εύθετο χρόνο τις επόμενες ώρες. Ήδη έχουν κληθεί και έχουν καταθέσει κάποιοι από τους επτά επιζώντες. Μερικοί ωστόσο διστάζουν και ενδεχομένως κλιμάκιο να πάει να τους βρει στα σπίτια τους, στις περιοχές όπου ζουν.

Θα καταθέσουν όμως και οι υπόλοιποι δεκαοκτώ που επρόκειτο να δουλέψουν εκείνη τη μοιραία νύχτα στο εργοστάσιο, αλλά δεν το έκαναν με εντολή διευθυντή, διότι είχε προηγηθεί η εκδήλωση της κοπής της βασιλόπιτας και τους άφησε για να ξεκουραστούν.

Όταν ο φάκελος κλείσει από τους τρεις πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα συμπεριλάβει μέσα και τις καταθέσεις των ανθρώπων από την προανάκριση που διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Θα υπάρξει πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της Αστυνομίας για να εξαφανιστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός μέσα στην επιχείρηση, αν και εφόσον υπάρξει και αυτό το ερωτηματικό από τους ιδιοκτήτες.

Επιπλέον, θα υπάρξει πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και της Ιατροδικαστικής. Όλα αυτά αθροιστικά θα κατατεθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων και στη συνέχεια αφού διαβάσει τον φάκελο θα αποφασίσει αν και εφόσον θα ασκήσει διώξεις και σε βάρος ποιων.

Τα 4 δείγματα από τις 4 σορούς, μαζί με το δείγμα βιολογικού υλικού παιδιών και αδελφών των τεσσάρων γυναικών, έχουν σταλεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια στην Αθήνα, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ μέχρι το βράδυ θα σταλεί και και το δείγμα της 5ης γυναίκας, μαζί με το δείγμα συγγενών της που έχει ήδη δώσει βιολογικό υλικό για να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Η διαδικασία αυτή θα πάρει ένα 48ωρο, οπότε σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, μέχρι την Παρασκευή δεν πρόκειται να επιστραφούν οι σοροί στα Τρίκαλα για να παραληφθούν από τις οικογένειες για να τελέσουν τις κηδείες.

Περισσότερα στο ertnews.gr