Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026 10:52

Νεκρό βρέφος στο «Παίδων» - Υπέστη ανακοπή (βίντεο)

Νεκρό βρέφος στο «Παίδων» - Υπέστη ανακοπή (βίντεο)

Χωρίς τις αισθήσεις του διακομίστηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» βρέφος 7 ημερών, όπου δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, το κοριτσάκι 7 ημερών έφτασε στο νοσοκομείο στις 7.30, χωρίς σφυγμό. Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, στο παιδί πραγματοποιήθηκε τεστ για γρίπη, το οποίο ήταν αρνητικό.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

