Παρουσίαση του βιβλίου "Τι είναι ζωή, πάτερ Φιλόθεε;" στην Καλαμάτα

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Μιχαήλ Κ. Πολυχρονόπουλος, ΜΑ, PhD, PDR, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΔΙ.Π.Ε Μεσσηνίας, Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος, Ψυχολόγος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας, Εκπαιδευτής ενηλίκων, Συγγραφέας βιβλίων ψυχικής υγείας, Γιώτα Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια και η συγγραφέας Βίκυ Φλέσσα, κλασική φιλόλογος, δημοσιογράφος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τι είναι ζωή, πάτερ Φιλόθεε; Ο ψυχοθεραπευτής π. Φιλόθεος Φάρος απαντά στη Βίκυ Φλέσσα: Γιατί έχουν αξία οι σχέσεις και όχι οι κτήσεις; • Πώς μπορούμε να επιλύουμε εποικοδομητικά τις διαφωνίες μας μέσα στον γάμο; • Ποιά είναι η βολική ψυχοθεραπεία; • Πώς γεννήθηκε ο Έρωτας; • Ποιός χώρισε την ψυχή από το σώμα; • Γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι αλλεργικός στην αμαρτία και στην αποτυχία; • Πώς φτάσαμε από τον Λούθηρο στο σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burn-out) και στις νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up); • Από τί εξαρτάται η αυτογνωσία μας; • Γιατί πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας; • Πώς γίνεται στον Παράδεισο να προηγούνται πόρνες και ληστές; • Γιατί κακομαθαίνουμε τα παιδιά μας; • Τί συμβαίνει στο τελευταίο αγνάντεμα πριν από την κατηφόρα; • Γιατί μας έλκει η αυτοκαταστροφή; • Είναι αμαρτία η μοναξιά; • Τί σχέση έχουν οι άθεοι με τον πατέρα τους; • Πότε ζούμε μία καλή ζωή; • Θα ξανασυναντηθούμε μετά;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Η Βίκυ Φλέσσα είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλολογικό Τμήμα, Κλασική Κατεύθυνση), καθώς και της Νομικής Σχολής Αθηνών. Εχει εργαστεί 33 χρόνια ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Η εκπομπή της «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» στην ΕΡΤ είναι η μακροβιότερη εκπομπή συνεντεύξεων στην ελληνική τηλεόραση. Συμπληρώνει φέτος (2022) τον 20ο χρόνο. Η εκπομπή της έχει φιλοξενήσει εξέχουσες προσωπικότητες της Επιστήμης, της Τέχνης, της Θεολογίας και της Φιλοσοφίας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Με τον Καθηγητή Γλωσσολογίας Γεώργιο Μπαμπινιώτη επιμελούνται και παρουσιάζουν την γλωσσική εκπομπή «Σε προσκυνώ, γλώσσα» στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ, της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων, της Διεθνούς Αμνηστίας, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της Ενώσεως Σμυρναίων.

Ο π. Φιλόθεος Φάρος. Γεννήθηκε το 1930 στον Πειραιά. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες, επιπλέον νομικά αλλά και θεολογία. Έγινε κληρικός το 1962 και συνέχισε σπουδές στην ποιμαντική ψυχολογία και την ποιμαντική συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στις ΗΠΑ. Δίδαξε ποιμαντική ψυχολογία στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη και επίσης εργάσθηκε ως Pastoral Counselor και Family Therapy Supervisor στην πρότυπη ψυχιατρική θεραπευτική κοινότητα Human Resource Institute της Βοστώνης, όπου απέκτησε μια επιπλέον σημαντική ψυχοθεραπευτική εμπειρία κάνοντας ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία και κυρίως εργαζόμενος με οικογένειες και ζευγάρια. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα επεχείρησε να θέσει στην υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος την εμπειρία του, οργανώνοντας ένα πρόγραμμα ποιμαντικής κλινικής εξασκήσεως για κληρικούς σ’ ένα νοσοκομείο της Αθήνας. Ταυτόχρονα οργάνωσε επίσης ένα κέντρο νεότητας για την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όπου καλλιεργείται και προάγεται η κοινοτική ζωή. Εχει γράψει πολλά άρθρα, μελέτες και είκοσι βιβλία που πραγματεύονται άμεσα και καίρια για τη ζωή του ανθρώπου θέματα, όπως είναι το πένθος, ο γάμος, αλλά και η ανατροφή των παιδιών, ο έρωτας κτλ.