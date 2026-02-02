Επίσημη έναρξη του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού με μουσική, χορό και εκπλήξεις

Το Καλαματιανό Καρναβάλι δίνει το επίσημο έναυσμα της φετινής αποκριάτικης περιόδου με την τελετή έναρξης του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία, έναντι του Πνευματικού Κέντρου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η βραδιά υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό θέαμα γεμάτο μουσική, χορό και εκπλήξεις.

Στο επίκεντρο της τελετής βρίσκεται η παρουσίαση της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η παράδοση των καρναβαλικών λαβάρων στα πληρώματα.

Τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς αναλαμβάνει ο DJ Giorgos Rempelos, δίνοντας τον ρυθμό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, ενώ η σκηνή «παίρνει φωτιά» με τους Passepartout Band, που θα παρουσιάσουν ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό show.

Την παρουσίαση της τελετής θα αναλάβουν ο Κυριάκος Γελάσης και η Ηρώ Λυμπέρη, συνοδεύοντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χρώμα και αποκριάτικη διάθεση.

Νωρίτερα, στις 6.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί δεξίωση προς τιμήν της Πριγκίπισσας Ιζαμπώ στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας. Κατά τη διάρκειά της θα λάβει χώρα η τελετή παράδοσης του λαβάρου του Καλαματιανού Καρναβαλιού στον δήμαρχο της πόλης, ως συμβολική πράξη έναρξης της μεγάλης γιορτής. Το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι ξεκινά και καλεί μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος της μεγαλύτερης αποκριάτικης γιορτής της πόλης.