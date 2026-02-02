«Σιωπηλή ηγεσία - Το Αθωνικό μοντέλο S.I.L.E.N.T. στην πράξη»

Σε μια εποχή burnout, τεχνητής νοημοσύνης και ηγετικής κρίσης, η «Σιωπηλή Ηγεσία» προτείνει ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο εξουσίας. Ενός πρωτοποριακού έργου που αντλεί σοφία από την αιωνόβια παράδοση του Αγίου Όρους και την εφαρμόζει στις προκλήσεις της σύγχρονης διοίκησης. Η «Σιωπηλή Ηγεσία» παρουσιάζει το καινοτόμο μοντέλο S.I.L.E.N.T., ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έξι αρχών που μεταφράζει τη μοναστική σοφία σε καθημερινές πρακτικές. Το βιβλίο εξερευνά πώς η σιωπή, η ακρόαση, το παράδειγμα και η αυθεντική παρουσία μπορούν να γίνουν τα νέα εργαλεία μιας ηγεσίας που δεν επιβάλλεται αλλά εμπνέει. Μέσα από την προσωπική του εμπειρία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας και τα 20+ χρόνια καριέρας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, ο συγγραφέας αποκαλύπτει πώς μοναστήρια που λειτουργούν αρμονικά εδώ και 1.000 χρόνια χρησιμοποιούν ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο ηγεσίας από αυτό που διδάσκεται στα σύγχρονα MBA.

Τι θα βρείτε στο βιβλίο

Τα θεμέλια της Σιωπηλής Ηγεσίας: πώς η σιωπή, η ακρόαση και η παρουσία γίνονται πυλώνες νέας προσέγγισης στη διοίκηση

Το μοντέλο S.I.L.E.N.T.: ένα δοκιμασμένο πλαίσιο με πρακτικές εφαρμογές

Μελέτη περίπτωσης από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας: πώς 60 μοναχοί υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες χωρίς συνεχείς συσκέψεις, KPIs ή PowerPoints

Εφαρμογές σε επιχειρήσεις, εκπαίδευση, οικογένεια και κοινωνικά κινήματα

Σιωπηλή Ηγεσία στην ψηφιακή εποχή και την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Ηρθες να μάθεις πώς να ηγείσαι. Πρώτα μάθε πώς να σωπαίνεις. Η σιωπή δεν είναι απουσία, είναι παρουσία.» Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις TS Publications.

Ο Θοδωρής Σπηλιώτης είναι συγγραφέας, επιχειρηματίας και ιδρυτής των Εκδόσεων TS. Με πάθος για τη γνώση και την ουσία της ζωής, γεφυρώνει τη σοφία της παράδοσης με τις σύγχρονες προκλήσεις. Είναι καθηγητής και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και δημιουργός του «Αθωνικού Management». Εχει γράψει τα best-sellers «Από το Μανχάταν στο Άγιο Όρος», «Ο μοναχός που έγινε CEO», «Η αξία τού να είσαι χρήσιμος», «Φτάσε εκεί που δεν μπορείς» και πολλά άλλα.