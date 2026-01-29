Πετυχημένη ημερίδα για την τεχνητή νοημοσύνη στη διδακτική διαδικασία

Πάνω από 200 εκπαιδευτικοί από όλη την Περιφέρεια συμμετείχαν στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις / STEM και Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διδακτική Διαδικασία», που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η πετυχημένη ημερίδα διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Ομίλου ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ και του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας.

Εισηγητής της εκδήλωσης ήταν ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος και ακόμη παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστόπουλος, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Ηλίας Κουτίβας Ηλίας, διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμβουλοι εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικοί από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μέσα από εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών, ερευνητών, καθηγητών δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν για τις νέες τεχνολογικές τάσεις στην εκπαίδευση, τη μεθοδολογία STEM και τους τρόπους ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη διδακτική πράξη, με στόχο τη διευκόλυνση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων στους μαθητές.

Μετά τις εισηγήσεις διεξήχθησαν workshops με θέμα «Εργαστήρια/Έκθεση Σύγχρονων Τεχνολογιών AR/VR και Ρομποτικής» με τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και αλληλεπίδρασης του κοινού.

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών τόσο για το πρώτο μέρος των εισηγήσεων της ημερίδας όσο και για το δεύτερο μέρος των workshops, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας της Περιφέρειάς για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή διδασκαλία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.