Δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος οι τραπεζικοί λογαριασμοί κορυφαίου συνδικαλιστή

Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές κορυφαίου και προβεβλημένου συνδικαλιστή και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Μετά από έρευνα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων- χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Μάλιστα, το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα, εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει η δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.

Από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάστηκε η δραστηριότητα των συγκεκριμένων προσώπων αλλά και των ελεγχόμενων εταιρειών, σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, οι οποίες ελήφθησαν την πενταετία 2020 - 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής προς την εισαγγελική αρχή, αλλά και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων και ιδίως από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης αξιοποίνων πράξεων.

Συγκεκριμένα, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο συνδικαλιστής και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, από την έρευνα της Αρχής διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και του προσωπικού για την υλοποίηση των έργων και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών οχημάτων.

Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.

Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ