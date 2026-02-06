«Καμπανάκι» από την ΕΜΥ λόγω της επιδείνωσης του καιρού - Πού προβλέπονται ισχυρές βροχές (Βίντεο)

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα μας με την ΕΜΥ να έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο της και να προειδοποιεί τους κατοίκους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα πλήξουν πολλές περιοχές.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ΕΜΥ κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι και το πρωί

Τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Παρασκευή 6/2

Άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως το βράδυ θα ενταθούν εκ νέου.

Στα δυτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές που από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.